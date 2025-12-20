Svota al Ruggi: nasce la Cardiochirurgia universitaria con l’Università di Salerno

Alzare gli standard di cura e ridurre la migrazione dei pazienti verso altre regioni per gli interventi al cuore. È questo l’obiettivo della delibera firmata da Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, che istituisce ufficialmente la Cardiochirurgia a conduzione universitaria.

Il provvedimento, adottato accogliendo una richiesta dell’Università degli Studi di Salerno, modifica l’Atto Aziendale e ridisegna l’assetto della Cardiochirurgia all’interno del policlinico di via San Leonardo, rafforzando un settore considerato strategico per la sanità salernitana e regionale.

Il nuovo assetto organizzativo

Fino ad oggi la Cardiochirurgia del Ruggi era strutturata in un’unica Unità Operativa Complessa a conduzione ospedaliera con 26 posti letto. Con la nuova delibera, in linea con la programmazione regionale, il reparto viene potenziato e articolato in due UOC distinte, portando il totale a 30 posti letto.

Nel dettaglio:

la Cardiochirurgia Ospedaliera manterrà la gestione di 20 posti letto;

nasce la Cardiochirurgia Universitaria, nuova struttura autonoma con 10 posti letto.

Una scelta condivisa tra Azienda ospedaliera e Ateneo, considerata prioritaria per il rilancio complessivo del settore.

Formazione e ricerca al centro

L’istituzione della Cardiochirurgia universitaria rappresenta un passaggio fondamentale anche sul piano formativo. Come evidenziato dal Rettore dell’Università di Salerno in una nota inviata a fine novembre, la presenza di un reparto a guida accademica è indispensabile per ricostruire una Scuola di Cardiochirurgia solida e attivare la Scuola di Specializzazione.

Senza una struttura universitaria dedicata, infatti, non è possibile formare in sede i futuri cardiochirurghi, interrompendo quella continuità tra didattica, ricerca e attività operatoria che costituisce la base dell’eccellenza medica.

Riorganizzazione a invarianza di strutture

Per consentire l’istituzione della nuova UOC senza aumentare il numero complessivo delle unità complesse, come previsto dalla normativa, il Ruggi ha proceduto a una riorganizzazione interna. L’operazione è stata resa possibile dal pensionamento del professor Alessandro Weisz: la UOC di Patologia Molecolare e Genomica Medica, da lui diretta, perde l’autonomia di unità complessa e confluisce nella Patologia Clinica, mantenendo comunque le proprie funzioni operative come unità semplice.