Busitalia. Anche nell’Agro, meno bus per scarsità personale (video)

Busitalia. Stop totale il 25 dicembre e 1° gennaio, servizi ridotti nelle vigilie e orari festivi il 26 dicembre e 6 gennaio.

Avvisi alla mobilità provinciale durante le feste. Servizi ridotti e sospensioni tra Natale, Capodanno ed Epifania

Assetto del servizio durante le festività

Nei giorni delle festività natalizie e di Capodanno il servizio di trasporto pubblico subirà importanti modifiche su tutto il territorio provinciale. Busitalia Campania ha infatti comunicato già dal 22 ottobre l’impossibilità di garantire il servizio ordinario nelle giornate della vigilia di Natale e di Capodanno, determinando una rimodulazione complessiva dei collegamenti urbani ed extraurbani.

Sospensioni e orari ridotti

Il servizio di trasporto pubblico sarà completamente sospeso nelle giornate del 25 dicembre e del 1° gennaio. Nelle vigilie del 24 e del 31 dicembre, invece, sarà garantito esclusivamente un servizio ridotto, limitato alle principali linee urbane dei centri maggiori, con orari assimilabili a quelli dei giorni festivi e comunque non oltre le prime ore del pomeriggio. Nei giorni di Santo Stefano, il 26 dicembre, e dell’Epifania, il 6 gennaio, il servizio sarà svolto secondo gli orari festivi.

Impatti sulla mobilità

La riduzione delle corse, come avviene ogni anno nel periodo natalizio, comporterà inevitabili disagi per pendolari e cittadini, soprattutto nelle fasce orarie serali. Le amministrazioni locali sono state informate con anticipo proprio per valutare eventuali soluzioni alternative, al fine di contenere l’impatto sulla mobilità e sulla viabilità nei giorni a maggiore afflusso.

Festa dell’Albero e MoniSarno ad Angri unisce scuola e territorio (video)