Centri massaggi a luci rosse tra Scafati e Salerno: condanne per quattro imputati

Arrivano le condanne per il giro di massaggi hot e prestazioni sessuali che, secondo l’accusa, operava all’interno di due centri estetici tra Scafati e Salerno

Scafati/Salerno – Arrivano le condanne per il giro di massaggi hot e prestazioni sessuali che, secondo l’accusa, operava all’interno di due centri estetici tra Scafati e Salerno, nelle zone di Fratte e Carmine. Ieri, davanti al giudice Carlo Bisceglia del Tribunale di Nocera Inferiore, si è concluso il processo con rito abbreviato a carico di quattro persone ritenute i gestori di fatto dell’attività.

Il giudice ha inflitto una condanna a tre anni di reclusione e 3.133 euro di multa a G.S. e M.D.M., coniugi residenti a Scafati, e a D.G., di Pompei. Per A.C., originaria di Serre e domiciliata a Baronissi, è stata invece disposta una pena di un anno e otto mesi, sospesa e senza menzione nel casellario giudiziario. Tutti gli imputati erano accusati di sfruttamento della prostituzione.

Le pene risultano più contenute rispetto a quanto richiesto dalla Procura. Il pubblico ministero Federica Miraglia aveva infatti sollecitato una condanna a tre anni di reclusione e 25mila euro di multa per A.C., difesa dall’avvocato Nicola Maria Melchionda, e a quattro anni di carcere, oltre alla sanzione pecuniaria, per gli altri tre imputati.

Nel corso dell’udienza, i difensori di G.S., M.D.M. e D.G. – gli avvocati Walter Nello Rullo, Flavio Pompeo e Gennaro Malinconico – hanno presentato istanza di revoca delle misure cautelari. I tre imputati si trovano attualmente agli arresti domiciliari, dopo che in una fase precedente il gip aveva disposto per loro la custodia in carcere.