Reti bianche e grande tifo: la Paganese pareggia, la curva fa spettacolo (VIDEO)

Finisce senza gol il confronto di cartello allo stadio Torre tra Paganese e Città di Fasano, una gara intensa e combattuta che lascia sensazioni opposte alle due squadre. Lo 0-0 finale premia soprattutto gli ospiti, capaci di resistere nei momenti più complicati, mentre la Paganese deve fare i conti con il rammarico per le numerose occasioni create e non sfruttate.

Sugli spalti clima da grande appuntamento, con circa cinquemila spettatori e una presenza significativa anche del tifo fasanese.

La cronaca

L’avvio è subito frizzante: dopo pochi minuti Piga tenta la soluzione dalla distanza, trovando però la pronta risposta del portiere ospite che devia in corner.

I padroni di casa prendono campo e al quarto d’ora costruiscono una clamorosa sequenza di occasioni: prima la conclusione murata di Labriola, poi il legno colpito da Costanzo e infine il tentativo alto di Negro, che vanifica tutto. Il Fasano non resta a guardare e si fa vedere con Vono di testa e con una punizione insidiosa di Corvino che costringe l’estremo difensore locale a un intervento impegnativo.

Nel cuore del primo tempo gli ospiti crescono: Diaz manca l’impatto decisivo su un buon suggerimento dalla sinistra, mentre la Paganese replica con un tiro che sfiora il palo. Poco dopo arriva un’altra grande chance per Costanzo, che solo davanti al portiere non riesce a concretizzare. Nel finale di frazione Negro trova anche la via del gol, ma l’azione viene fermata per una posizione di fuorigioco di pochissimi centimetri.

La ripresa segue lo stesso copione. La Paganese riparte forte, spreca ancora con Costanzo e vede annullarsi un’altra rete di Negro. Poco dopo è ancora l’attaccante azzurrostellato a sfiorare il vantaggio, centrando un clamoroso palo con una conclusione potente.

Con il passare dei minuti il Fasano abbassa il ritmo, chiude meglio gli spazi e gestisce la pressione. I locali ci provano fino alla fine: Costanzo non inquadra la porta da buona posizione e, nel recupero, il colpo di testa di Faella trova una risposta decisiva del portiere ospite, che salva il risultato.

Il triplice fischio sancisce uno 0-0 che lascia l’amaro in bocca alla Paganese, protagonista soprattutto nella prima parte di gara, mentre il Fasano esce da Pagani con un punto prezioso e la consapevolezza di aver saputo soffrire. Per gli azzurrostellati resta l’occasione mancata di trasformare la superiorità mostrata in un successo pieno.