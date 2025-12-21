Sarno. Proclamati gli eletti del Consiglio comunale dei ragazzi

Palazzo San Francesco, proclamati gli eletti del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

La proclamazione ufficiale

Giovani al centro dell’attenzione della politica. Nell’aula consiliare di Palazzo San Francesco sede del Comune di Sarno si è svolta la cerimonia di proclamazione dei nuovi componenti del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Venticinque studenti, in rappresentanza di cinque istituti scolastici del territorio, sono stati accolti dal sindaco Francesco Squillante, dall’Amministrazione comunale e dall’intero Consiglio comunale, in un clima di partecipazione e attenzione istituzionale.

Un percorso di cittadinanza attiva

Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è un percorso biennale che coinvolge giovani tra i 9 e i 14 anni, chiamati a confrontarsi su temi reali della città. Attraverso proposte, idee e momenti di dialogo con gli amministratori, ragazze e ragazzi diventano protagonisti della vita pubblica, sperimentando concretamente il valore del confronto, della responsabilità e della partecipazione democratica.

Il messaggio del sindaco Squillante

Nel corso della cerimonia, il sindaco Francesco Squillante ha rivolto un messaggio di incoraggiamento ai giovani eletti. «A voi, ragazze e ragazzi che siete stati eletti, rivolgo i miei più sinceri complimenti. Avete accettato una responsabilità importante: rappresentare i vostri compagni, farvi portavoce delle loro idee, dei loro bisogni e dei loro sogni», ha dichiarato. Il primo cittadino ha poi invitato i consiglieri a vivere l’esperienza con impegno e spirito di collaborazione: «Ogni opinione ha valore e il dialogo è la base di ogni buona decisione». Un richiamo chiaro all’ascolto e al rispetto reciproco come fondamenta di una comunità più consapevole e aperta.

