Tragedia a Cava de’ Tirreni, duplice morte in abitazione

Cava de’ Tirreni. Un uomo e una donna, entrambi quarantenni, sono morti nel pomeriggio in un appartamento di via Ragone.

I fatti

Nel pomeriggio di oggi una tragedia si è consumata in un appartamento di via Ragone, a Cava de’ Tirreni. Secondo le prime informazioni, un uomo di 40 anni avrebbe axxoltellato una donna sua coetanea. Subito dopo l’aggressione, l’uomo si sarebbe lanciato dalla finestra dell’abitazione, morendo sul colpo. La donna, gravemente ferita, è deceduta dopo alcuni minuti di agonia. I due, stando a quanto emerso, non risultavano conviventi.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire i motivi del gesto. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali precedenti rapporti tra le due vittime.

La comunità sotto shock

La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, lasciando sgomenta la comunità di Cava de’ Tirreni. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, mentre gli investigatori proseguono gli accertamenti per fare piena luce su una vicenda che presenta ancora molti punti oscuri.