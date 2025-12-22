Allerta meteo gialla in Campania: temporali da martedì mattina

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di livello Giallo per temporali, valida dalle ore 6 di martedì 23 dicembre fino alle ore 6 di mercoledì 24 dicembre, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale regionale.
Sono previste precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che, a scala locale, potrebbero risultare anche intense, con un possibile impatto significativo sul territorio.
Le zone interessate
La criticità idrogeologica riguarda le seguenti aree di allerta:
-
Piana Campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana
-
Alto Volturno e Matese
-
Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini
-
Tusciano e Alto Sele
-
Piana del Sele e Alto Cilento
-
Basso Cilento
La perturbazione interesserà inizialmente i settori settentrionali della regione, per poi estendersi progressivamente alle aree centrali e meridionali.
Rischi e raccomandazioni
Tra le possibili conseguenze delle precipitazioni si segnalano:
-
allagamenti e alluvioni lampo,
-
innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua,
-
scorrimento delle acque sulle sedi stradali,
-
caduta massi e fenomeni franosi, soprattutto nelle zone già fragili dal punto di vista idrogeologico.
La Protezione Civile raccomanda agli enti competenti di attivare i presidi territoriali e invita i cittadini alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari e prestando attenzione in prossimità di sottopassi, corsi d’acqua e aree a rischio.