Allerta meteo gialla in Campania: temporali da martedì mattina

Sono previste precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che, a scala locale, potrebbero risultare anche intense, con un possibile impatto significativo sul territorio.

Da
La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di livello Giallo per temporali, valida dalle ore 6 di martedì 23 dicembre fino alle ore 6 di mercoledì 24 dicembre, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale regionale.

Le zone interessate

La criticità idrogeologica riguarda le seguenti aree di allerta:

  • Piana Campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana

  • Alto Volturno e Matese

  • Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

  • Tusciano e Alto Sele

  • Piana del Sele e Alto Cilento

  • Basso Cilento

La perturbazione interesserà inizialmente i settori settentrionali della regione, per poi estendersi progressivamente alle aree centrali e meridionali.

Rischi e raccomandazioni

Tra le possibili conseguenze delle precipitazioni si segnalano:

  • allagamenti e alluvioni lampo,

  • innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua,

  • scorrimento delle acque sulle sedi stradali,

  • caduta massi e fenomeni franosi, soprattutto nelle zone già fragili dal punto di vista idrogeologico.

La Protezione Civile raccomanda agli enti competenti di attivare i presidi territoriali e invita i cittadini alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari e prestando attenzione in prossimità di sottopassi, corsi d’acqua e aree a rischio.

