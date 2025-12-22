Asl Salerno, il Nursind denuncia: “A Natale niente premi, solo rabbia per i lavoratori”

Mentre nelle case si accendono le luci di Natale, all’Asl di Salerno – denunciano i sindacati – resta accesa soltanto la rabbia dei lavoratori. A sollevare pubblicamente il caso è il Nursind provinciale, che parla di ritardi, disparità di trattamento e silenzi che stanno penalizzando economicamente e moralmente numerosi dipendenti della sanità.

«Non stiamo parlando di favori o di regali natalizi, ma di soldi dovuti, maturati con il lavoro quotidiano», afferma il segretario generale del Nursind Salerno Biagio Tomasco. «È inaccettabile che a fine anno molti lavoratori si ritrovino senza il saldo della produttività, senza i rimborsi fiscali e, soprattutto, senza alcuna spiegazione. Qui non c’è solo disorganizzazione, c’è una grave mancanza di rispetto verso chi garantisce ogni giorno i servizi sanitari».

Disparità tra reparti e rimborsi fermi da mesi

Secondo il sindacato, in diversi reparti si registrano trattamenti differenti a parità di mansioni: alcuni dipendenti hanno ricevuto quanto spettante, altri no. «È una disparità che grida vendetta», denuncia Giovanni Aspromonte, delegato Rsu del Nursind. «Nello stesso ufficio o reparto esistono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Qualcuno deve assumersi la responsabilità di queste scelte, o peggio, di queste dimenticanze».

A pesare ulteriormente è la questione dei rimborsi fiscali, attesi da mesi e in alcuni casi da oltre un anno. «Qui non siamo davanti a un problema tecnico, ma a un problema di volontà», sottolinea Vincenzo Berna, altro delegato Rsu dell’Asl per il Nursind. «Quando un lavoratore attende somme che gli spettano per legge e nessuno sa dire chi deve rispondere, significa che il sistema non funziona. E a pagare sono sempre gli stessi».

L’avvertimento del sindacato

Il messaggio del Nursind è netto: «La sanità pubblica non è cosa privata e non può essere gestita con leggerezza», conclude Tomasco. «Se non arriveranno risposte rapide e concrete, qualcuno dovrà spiegare perché a Natale c’è chi brinda e chi resta a mani vuote dopo un anno di lavoro durissimo».