Capodanno in piazza a Sant’Antonio Abate: musica e festa con Fred De Palma

Sant’Antonio Abate si prepara a salutare il nuovo anno con una grande festa in piazza all’insegna della musica, dell’energia e della condivisione. La sera del 31 dicembre, Piazza della Libertà diventerà il cuore pulsante del paese grazie a un evento pensato per coinvolgere giovani, famiglie e cittadini di ogni età.

Protagonista atteso della serata sarà Fred De Palma, artista di fama internazionale capace di unire generazioni diverse con brani che hanno conquistato le classifiche e fatto ballare il pubblico in tutta Italia. Il concerto rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario degli eventi cittadini e conferma la volontà dell’amministrazione comunale di investire su iniziative culturali e musicali di qualità.

«Vogliamo una piazza viva, inclusiva e piena di entusiasmo, soprattutto in un momento simbolico come l’arrivo del nuovo anno», ha dichiarato la sindaca Ilaria Abagnale, sottolineando l’importanza di ritrovarsi insieme per celebrare la comunità e guardare al futuro con fiducia.

Il programma della serata

Il Capodanno abatese si articolerà in più momenti:

Ore 17:00 – 18:00: sul palco I Desideri, per riscaldare l’atmosfera;

Ore 18:00 – 19:00: il live di Fred De Palma, con i suoi successi più amati;

Ore 19:00 – 21:00: gran finale con lo spettacolo del Circo Nero, tra musica ed effetti scenici.