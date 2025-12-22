Cava de’ Tirreni, eventi sospesi fino al 24 dicembre in segno di lutto

La decisione arriva come gesto di lutto e rispetto per il tragico femminicidio di Anna Tagliaferri, che ieri ha sconvolto profondamente l’intera comunità cavese.

Cava de’ Tirreni si ferma nel segno del dolore. Con ordinanza n. 394 del 22 dicembre 2025, il sindaco Vincenzo Servalli ha disposto la sospensione di tutte le attività spettacolari e musicali sul territorio comunale fino al 24 dicembre, inclusi gli aperitivi musicali tradizionalmente previsti per la vigilia di Natale.

L’amministrazione comunale ha ritenuto doveroso fermare ogni forma di intrattenimento pubblico per condividere, anche simbolicamente, il dolore della famiglia della vittima e dell’intera città. Una scelta che sottolinea il clima di sgomento e riflessione che accompagna Cava de’ Tirreni in questi giorni che precedono il Natale.