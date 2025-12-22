Femminicidio a Cava de’ Tirreni, attesa per ascoltare la madre della vittima

Sulla pagina social della pasticceria di proprietà di Anna Tagliaferri, questa mattina è apparso un messaggio carico di commozione: «Proprio come avresti voluto tu, tutti gli ordini presi verranno rispettati. Con gli occhi pieni di lacrime, siamo qui per te. Siamo distrutti dal dolore».

Non è stata ancora ascoltata la madre di Anna Tagliaferri, la 40enne di Cava de’ Tirreni uccisa a coltellate dal compagno Diego Di Domenico nel pomeriggio di ieri. La donna, rimasta ferita nel tentativo di difendere la figlia, è stata sottoposta a un intervento chirurgico e, secondo quanto trapela, non sarebbe in pericolo di vita. Gli inquirenti attendono che le sue condizioni lo consentano per raccogliere una testimonianza ritenuta fondamentale per ricostruire con precisione quanto accaduto.

La dinamica della tragedia

Dopo aver colpito mortalmente la compagna, il 40enne si è portato sul tetto della stessa abitazione e si è lanciato nel vuoto, morendo sul colpo. All’interno dell’appartamento non sono stati rinvenuti biglietti o scritti che possano chiarire le motivazioni del gesto.

Le indagini sono affidate ai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore. Entrambe le salme si trovano attualmente presso l’obitorio dell’ospedale di Nocera Inferiore, in attesa degli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria.

Il messaggio della pasticceria

Profondo il dolore che attraversa la comunità cavese, colpita da una tragedia che ha sconvolto un’intera città. Sulla pagina social della pasticceria di proprietà di Anna Tagliaferri, questa mattina è apparso un messaggio carico di commozione:

«Proprio come avresti voluto tu, tutti gli ordini presi verranno rispettati. Con gli occhi pieni di lacrime, siamo qui per te. Siamo distrutti dal dolore».

Parole che restituiscono il senso di smarrimento e di lutto che accompagna queste ore difficili per familiari, amici e colleghi della vittima.