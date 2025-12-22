Incidente sulla SS18 Cilentana: quattro auto coinvolte, sei feriti vicino allo svincolo di Agropoli Sud

Il bilancio provvisorio è di sei persone rimaste ferite, affidate alle cure dei sanitari del 118, intervenuti con cinque ambulanze.

Incidente stradale sulla SS18 Cilentana, nel tratto immediatamente successivo allo svincolo di Agropoli Sud in direzione Salerno. Quattro i veicoli coinvolti nello scontro, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento.

Il bilancio provvisorio è di sei persone rimaste ferite, affidate alle cure dei sanitari del 118, intervenuti con cinque ambulanze. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, impegnati nei soccorsi, nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e nelle operazioni di messa in sicurezza.

Per consentire gli interventi, la carreggiata interessata è stata temporaneamente chiusa al traffico, con inevitabili disagi alla circolazione. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.