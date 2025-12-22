Incidente sulla SS18 Cilentana: quattro auto coinvolte, sei feriti vicino allo svincolo di Agropoli Sud

Incidente stradale sulla SS18 Cilentana, nel tratto immediatamente successivo allo svincolo di Agropoli Sud in direzione Salerno. Quattro i veicoli coinvolti nello scontro, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento.
Il bilancio provvisorio è di sei persone rimaste ferite, affidate alle cure dei sanitari del 118, intervenuti con cinque ambulanze. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, impegnati nei soccorsi, nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e nelle operazioni di messa in sicurezza.
Per consentire gli interventi, la carreggiata interessata è stata temporaneamente chiusa al traffico, con inevitabili disagi alla circolazione. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.