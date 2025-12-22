La fiamma olimpica illumina Pompei: la fiaccola passa tra storia e futuro

Un’immagine destinata a restare impressa: la fiamma olimpica a Pompei, mentre attraversa via dell’Abbondanza in direzione del Foro. Un passaggio altamente simbolico, capace di intrecciare il presente con la storia millenaria di uno dei siti archeologici più celebri al mondo.
La fiaccola olimpica sta attraversando in questi giorni gran parte della provincia di Napoli, toccando alcuni dei principali centri del territorio. Oltre a Pompei, il percorso prevede tappe a Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Gragnano e Torre del Greco, coinvolgendo comunità diverse unite dallo stesso spirito olimpico.
Il viaggio della fiamma rappresenta un momento di forte valore simbolico e culturale, capace di esaltare il legame tra sport, identità e patrimonio storico. Un cammino che culminerà nelle prossime settimane con l’accensione del braciere olimpico in occasione dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026, appuntamento che segnerà l’inizio ufficiale dell’evento sportivo più atteso a livello internazionale, come riporta “Metropolis“.
Pompei, ancora una volta, si conferma palcoscenico universale, dove la memoria del passato incontra i valori dello sport e dello sguardo rivolto al futuro.