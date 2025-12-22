Natale sotto controllo: sequestrati addobbi e alimenti non conformi, sanzioni per 10mila euro

In vista delle imminenti festività natalizie, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno hanno intensificato i controlli sugli articoli a tema natalizio e sui prodotti alimentari tipici del periodo.

In vista delle imminenti festività natalizie, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno hanno intensificato i controlli sugli articoli a tema natalizio e sui prodotti alimentari tipici del periodo. Le verifiche, condotte su numerosi esercizi commerciali, hanno portato all’accertamento di irregolarità in undici casi.

Nel corso delle ispezioni, i militari hanno sequestrato oltre 650 addobbi e decorazioni natalizie non conformi presso due rivenditori situati a Salerno e nella Valle dell’Irno. Tra il materiale ritirato dal commercio figurano palline di Natale, personaggi del presepe e altri articoli privi delle informazioni obbligatorie previste dalla normativa a tutela del consumatore.

Alimenti privi di tracciabilità

Particolare attenzione è stata riservata anche alla filiera alimentare. I controlli sulla produzione e sulla vendita dei prodotti tipici delle festività hanno portato al sequestro di circa sei quintali di alimenti, risultati privi delle necessarie indicazioni di tracciabilità. I casi più significativi sono stati riscontrati nella Valle Telesina e nel Salernitano, dove sono avvenuti i sequestri più consistenti.

Irregolarità igienico-sanitarie nelle pasticcerie

Nel corso dell’attività ispettiva, i NAS hanno inoltre emesso diverse diffide nei confronti di pasticcerie situate ad Avellino, nel Cilento, nell’Agro Nocerino-Sarnese e nel Beneventano. Le criticità rilevate riguardano, a vario titolo, carenze igienico-sanitarie come pareti sporche, insufficiente pulizia straordinaria, superfici calpestabili deteriorate, carenze nelle misure di contrasto agli infestanti, presenza di umidità dovuta a infiltrazioni e locali adibiti a deposito ingombrati da materiali non pertinenti.

Sanzioni e segnalazioni

Al termine dei controlli sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 10mila euro e undici persone sono state segnalate alle autorità competenti. L’attività rientra nel più ampio piano di prevenzione messo in campo dall’Arma per garantire la sicurezza dei consumatori durante il periodo natalizio.