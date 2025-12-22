Scafati, il sindaco Aliberti brinda al Natale con dipendenti ed ex dipendenti comunali

Un’occasione informale, sottolinea il primo cittadino, per ringraziare il personale per l’impegno quotidiano e scambiarsi gli auguri di un sereno Natale.

Si è rinnovato anche quest’anno il tradizionale brindisi di Natale con i dipendenti comunali di Scafati. Il sindaco Pasquale Aliberti ha accolto nella propria stanza i lavoratori dell’ente per un momento di auguri e condivisione, ormai diventato un appuntamento fisso alla vigilia delle festività.

All’incontro hanno preso parte anche alcuni ex dipendenti comunali che, nel corso dei precedenti mandati amministrativi, hanno collaborato alle attività dell’ente. Presenti, inoltre, i Carabinieri e i rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Un’occasione informale, sottolinea il primo cittadino, per ringraziare il personale per l’impegno quotidiano e scambiarsi gli auguri di un sereno Natale.