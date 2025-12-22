Semafori con telecamere, polemica a Nocera: cittadini chiedono correttivi al sistema

Una segnalazione partita dai social network sta alimentando il dibattito cittadino sul sistema di controllo semaforico dotato di telecamere per la rilevazione del passaggio con il rosso, attivo da maggio scorso. In pochi mesi sono state recapitate migliaia di contravvenzioni agli automobilisti, generando malumori e richieste di chiarimento.

A sollevare la questione è Vincenzo Scoppetta, cittadino nocerino, che in un post pubblico ha chiamato in causa il sindaco Paolo De Maio e il comandante della Polizia Municipale Andrea D’Elia, chiedendo una revisione del funzionamento dell’impianto. Scoppetta precisa di non essere contrario al rispetto delle regole né all’utilizzo delle tecnologie per contrastare le infrazioni, ma invita l’amministrazione a dimostrare che la finalità non sia meramente sanzionatoria.

Secondo il cittadino, all’installazione delle telecamere avrebbe dovuto affiancarsi un ammodernamento dei semafori, introducendo dispositivi con countdown in grado di indicare i secondi residui prima del cambio di colore. Una mancanza che, a suo dire, espone gli automobilisti a situazioni di incertezza e potenziale pericolo, soprattutto lungo arterie molto trafficate come via Napoli, via Domenico Rea e via Eduardo Astuti. Il timore, evidenzia, è quello di frenate improvvise o manovre rischiose per evitare la sanzione.

Il post ha raccolto numerosi commenti di altri utenti. Alfonso De Pascale racconta di aver ricevuto due multe da 132 euro ciascuna, sostenendo di non essere un automobilista abitualmente indisciplinato e chiedendo una revisione dei tempi semaforici. Anna Zito punta l’attenzione sulle difficoltà legate al traffico intenso e alle ripartenze lente delle auto incolonnate, mentre contesta la distanza della linea di arresto dal semaforo. Emilio Pandolfi evidenzia invece l’aspetto psicologico: “Arrivare con il verde che può diventare giallo all’improvviso crea ansia per il rischio multa”.

Non mancano posizioni diverse. Rosario Alfano parla di una tolleranza temporale prima dell’attivazione della sanzione, sostenendo di non aver mai ricevuto multe pur transitando spesso in prossimità del cambio di colore. Luciana Lamberti, infine, richiama la pericolosità storica di uno degli incroci interessati, teatro in passato di gravi incidenti, ipotizzando una riorganizzazione della viabilità, fino alla realizzazione di una rotatoria al posto del semaforo.

La replica della Polizia Municipale

Sulla vicenda è intervenuto il comandante Andrea D’Elia, che ha assicurato massima disponibilità al confronto e ha chiarito alcuni aspetti tecnici del sistema. “Non vengono comminate multe per il semplice superamento della linea di arresto – spiega – e il dispositivo è tarato in modo tale da scattare solo due secondi dopo l’accensione del rosso. Chi transita durante il passaggio da verde a giallo non viene sanzionato”.

Secondo il comandante, l’obiettivo dell’amministrazione non è “fare cassa”, ma garantire maggiore sicurezza stradale, tutelando automobilisti e pedoni. Un confronto che, alla luce delle numerose segnalazioni, resta aperto e destinato a proseguire.