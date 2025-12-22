Viola il divieto di avvicinamento al padre: giovane di Sarno finisce in carcere

Il ragazzo era già destinatario della misura cautelare a seguito di comportamenti aggressivi nei confronti del padre, sfociati in precedenti denunce per rapina ed estorsione.

Un giovane residente a Sarno è stato arrestato dalla Polizia di Stato per la reiterata violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, disposto nei suoi confronti dall’Autorità Giudiziaria.

Il ragazzo era già destinatario della misura cautelare a seguito di comportamenti aggressivi nei confronti del padre, sfociati in precedenti denunce per rapina ed estorsione. Nonostante le prescrizioni imposte, avrebbe continuato a disattenderle più volte.

Alla luce delle ulteriori violazioni, nei suoi confronti era stato anche disposto il divieto di dimora nella provincia di Salerno, misura che tuttavia non avrebbe sortito l’effetto sperato. Dopo l’ennesimo episodio, è scattato l’arresto.

All’esito dell’udienza di convalida, il Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto per il giovane la custodia cautelare in carcere.