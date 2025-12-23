A Montoro riconoscimento a Gargano direttore Generale di ANBI

A Montoro riconoscimento a Gargano: istituzioni, Consorzi e territori uniti per sicurezza idraulica, agricoltura e sostenibilità.

Al Direttore Generale di ANBI il riconoscimento per l’impegno nazionale nella tutela del territorio e nella gestione sostenibile delle acque.

Un premio di rilievo regionale

Montoro. Sentita partecipazione per l’edizione 2025 del Premio “I Due Principati”, iniziativa di portata regionale promossa da Enzo Pecoraro, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo associativo e delle professioni. Tra i protagonisti, Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI Nazionale, insignito del riconoscimento per il costante e qualificato impegno nella valorizzazione del sistema consortile italiano. La cerimonia ha confermato il ruolo strategico dei Consorzi di bonifica nella governance territoriale e nella gestione sostenibile delle risorse idriche.

La motivazione ufficiale

Il Premio “I Due Principati” viene conferito a Massimo Gargano quale attestazione di alto merito per un’azione ispirata a rigoroso senso delle istituzioni e a profonda conoscenza delle dinamiche normative e organizzative del settore. Un percorso che ha reso pienamente riconoscibile il valore strategico dei Consorzi di Bonifica e irrigazione, rinnovandone la missione alla luce delle trasformazioni economiche, sociali e climatiche, e rafforzando il dialogo con Stato, Regioni e organizzazioni del mondo produttivo.

La consegna e le dichiarazioni

Il premio è stato consegnato dal Presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, Mario Rosario D’Angelo, che ha sottolineato il valore istituzionale dell’iniziativa. «Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Comitato Scientifico del Premio “I Due Principati” per l’accurata selezione dei premiati e per l’elevato livello del lavoro svolto. Un particolare apprezzamento – sottolinea D’Angelo – va al Presidente Enzo Pecoraro per l’impegno organizzativo e al Sindaco di Montoro Carratu per l’ospitalità e la collaborazione istituzionale. Rivolgo inoltre un ringraziamento speciale al Direttore Generale di ANBI, Massimo Gargano, per il lavoro costante, competente e lungimirante svolto a livello nazionale a sostegno del sistema consortile. Un impegno che rafforza la tutela del territorio, la sicurezza idraulica e lo sviluppo dell’agricoltura, promuovendo una visione moderna e responsabile della gestione delle risorse idriche, capace di unire istituzioni, territori e comunità locali».

Per tali motivi, la Commissione assegna a Massimo Gargano il Premio “I Due Principati”, quale espressione di stima e riconoscimento per il contributo reso al progresso dell’intero comparto

