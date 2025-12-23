Angri. Presunta violenza sessuale a Castellabate, i due minorenni respingono le accuse

Al centro dell’inchiesta due 17enni di Angri, che respingono ogni addebito e sostengono che il rapporto sia avvenuto con il consenso della giovane.

Proseguono le indagini sulla presunta violenza sessuale denunciata da una ragazza di 16 anni, che sarebbe avvenuta nella notte di Ferragosto a Santa Maria di Castellabate. Al centro dell’inchiesta due 17enni di Angri, che respingono ogni addebito e sostengono che il rapporto sia avvenuto con il consenso della giovane.

I due ragazzi sono stati ascoltati nelle scorse ore nel corso di un lungo interrogatorio, durante il quale hanno fornito la loro versione dei fatti, negando qualsiasi forma di costrizione. Una ricostruzione che ora dovrà essere valutata e confrontata con quanto emerso dalla denuncia presentata successivamente, affidata dalla minore alla madre, come riportato da “SalernoToday“.

L’inchiesta

Dopo la segnalazione, la ragazza è stata accompagnata all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è stata sottoposta agli accertamenti sanitari previsti nei casi di presunta violenza sessuale. Gli esiti degli esami clinici, insieme alle testimonianze raccolte e agli elementi investigativi, rappresentano ora passaggi fondamentali per chiarire la vicenda.

Gli inquirenti stanno ricostruendo nel dettaglio il contesto dell’incontro, i rapporti precedenti tra i giovani, eventuali contatti intercorsi prima dei fatti e le circostanze in cui l’episodio si sarebbe consumato. L’attività investigativa procede nel massimo riserbo, anche in considerazione della minore età di tutti i soggetti coinvolti.

Sarà ora l’autorità giudiziaria competente, sulla base del quadro probatorio complessivo, a stabilire quanto effettivamente accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.