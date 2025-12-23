Capaccio Paestum, noleggia un’auto e non la restituisce: denunciata una 63enne

Avrebbe noleggiato un’autovettura per poi far perdere le proprie tracce senza riconsegnarla né saldare quanto dovuto. È quanto denunciato dal titolare di una ditta di autonoleggio di Capaccio Paestum, che si è rivolto ai carabinieri di Capaccio Scalo dopo l’ennesimo tentativo andato a vuoto di rientrare in possesso del mezzo.

Secondo quanto ricostruito, una donna di 63 anni, originaria della provincia di Caserta e residente a Napoli, avrebbe contattato la società sostenendo di essere rimasta in panne con la propria auto. In questo modo avrebbe noleggiato una Citroën C3, versando un anticipo di 100 euro. Successivamente, la cliente avrebbe chiesto telefonicamente una proroga di tre giorni, assicurando che avrebbe provveduto al pagamento tramite bonifico bancario, mai arrivato.

Dopo la richiesta di proroga, la donna sarebbe diventata irreperibile. Il titolare della ditta, nel tentativo di recuperare il veicolo, si è anche recato presso l’indirizzo fornito al momento del noleggio, trovando però nell’appartamento una studentessa del tutto estranea ai fatti. Quest’ultima avrebbe riferito che non si tratta di un episodio isolato, raccontando di aver già ricevuto in passato visite di altre società di autonoleggio alla ricerca di vetture mai riconsegnate.

Sulla vicenda sono ora in corso le indagini dei carabinieri, chiamati a fare chiarezza sull’accaduto e a rintracciare il veicolo.