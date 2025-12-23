Centola, parto in ambulanza: bimba nasce durante il trasporto del 118 verso Sapri

Una nascita speciale ha trasformato un intervento di emergenza in un momento di grande emozione nel cuore del Cilento. All’alba del 21 dicembre, una bambina è venuta alla luce a bordo di un’ambulanza del 118 durante il trasferimento verso l’ospedale.

Erano circa le 5 del mattino quando l’ambulanza della postazione NEW GEO del 118 di Policastro, dotata di attrezzature per il parto, è stata attivata insieme all’automedica di Capitello. La chiamata di soccorso era partita da Centola, dove una donna in gravidanza, ormai prossima al termine, necessitava di assistenza urgente.

Durante il tragitto, nei pressi di Capitello, il parto si è improvvisamente avviato e non c’è stato il tempo di raggiungere la struttura ospedaliera. A bordo del mezzo di emergenza, grazie alla prontezza e alla professionalità del personale sanitario, è nata una bimba di circa tre chili. Un intervento delicato, gestito con sangue freddo e competenza dagli operatori del 118, che hanno garantito sicurezza sia alla madre che alla neonata.

Dopo la nascita, mamma e figlia sono state accompagnate e affidate alle cure del Pronto Soccorso dell’ospedale di Sapri, dove le loro condizioni sono state ulteriormente monitorate.