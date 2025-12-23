Dal Cilento al cuore del Vaticano: la Madonna della Speranza a San Pietro

Arriva dal Cilento fino al centro della cristianità la statua lignea della Madonna della Speranza, venerata nella parrocchia di San Marco Evangelista a San Marco di Castellabate, in provincia di Salerno. L’effige è stata collocata nella Basilica di San Pietro, accanto all’Altare della Confessione, dove accompagnerà tutte le celebrazioni del periodo natalizio fino al 6 gennaio, solennità dell’Epifania, quando farà ritorno nella sua comunità di origine.

Il segno del Giubileo della Speranza

La presenza della Madonna della Speranza in Vaticano assume un forte valore simbolico nel contesto del Giubileo della Speranza. La statua raffigura la Vergine con il Bambino in braccio e un’ancora dorata nella mano destra, piantata saldamente a terra: un richiamo diretto alla speranza cristiana, tema centrale dell’Anno Santo e messaggio rivolto a una Chiesa chiamata a farsi ancora più vicina alle fragilità del presente.

Un’opera del Novecento legata alla devozione popolare

L’effige, alta circa un metro e quarantacinque, fu realizzata nel 1954 dal Laboratorio Stuflesser in occasione dell’Anno Mariano indetto da Papa Pio XII. Al suo arrivo a San Marco di Castellabate, la statua venne accolta con grande partecipazione dalla popolazione locale, che la ospitò nelle proprie case prima della collocazione definitiva in chiesa. Recentemente restaurata proprio in vista del Giubileo, la Madonna della Speranza è stata ricollocata in parrocchia all’inizio dell’Anno Santo.

Una devozione radicata nel territorio

La Madonna della Speranza di San Marco di Castellabate richiama, per iconografia, quella custodita nel Santuario di Santa Maria della Speranza di Battipaglia, anch’essa protagonista delle celebrazioni giubilari. Tuttavia, l’effige cilentana rappresenta una devozione profondamente legata a una comunità di circa 1.300 abitanti, molto attiva soprattutto nei mesi estivi. La festa dedicata alla Beata Vergine Maria della Speranza si celebra l’ultima domenica di agosto ed è l’unica festa mariana con questo titolo nella diocesi di Vallo della Lucania. In quell’occasione, la statua viene portata in processione fino al porto, dove si svolge la tradizionale preghiera di affidamento dei pescatori alla protezione di Maria.

La voce delle aree interne arriva a Roma

La scelta di portare la Madonna della Speranza in Vaticano assume anche un significato sociale e pastorale. San Marco di Castellabate si colloca in un’area interna tra il Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, territori segnati dallo spopolamento, dall’invecchiamento della popolazione e da crescenti difficoltà nei servizi essenziali. L’iniziativa, proposta un anno fa dall’allora parroco don Pasquale Gargione e oggi portata avanti dal parroco don Francesco Giordano, intende accendere una luce sulle periferie e sulle comunità che vivono condizioni di marginalità.