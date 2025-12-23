Femminicidio di Cava de’ Tirreni, emergono nuovi elementi: l’uomo era seguito dai servizi di salute mentale

Dalle verifiche effettuate dagli inquirenti è emerso che Di Domenico era un paziente noto al Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl di Salerno.

Si arricchisce di nuovi, delicati dettagli il quadro investigativo sul femminicidio avvenuto a Cava de’ Tirreni, che ha portato alla morte di Anna Tagliaferri, uccisa dal compagno Diego Di Domenico, il quale si è poi tolto la vita. Dietro la tragedia si delinea una storia segnata da un profondo disagio personale e familiare.

Dalle verifiche effettuate dagli inquirenti è emerso che Di Domenico era un paziente noto al Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl di Salerno. L’uomo era seguito dai servizi sanitari per un quadro psicologico complesso, aggravato anche da un precedente drammatico: anni fa, infatti, anche il padre si era tolto la vita, lanciandosi da un balcone. Un elemento che contribuisce a delineare una fragilità profonda, pur senza fornire spiegazioni automatiche a quanto accaduto.

Nonostante ciò, nulla sembrava lasciare presagire un epilogo così violento. Dalle prime ricostruzioni investigative non risultano denunce pregresse da parte della vittima, né segnalazioni di episodi di violenza domestica. Anche le persone ascoltate nelle ultime ore – tra amici e conoscenti della coppia – non avrebbero riferito di tensioni evidenti o situazioni allarmanti tali da far temere un’escalation.

Nel frattempo arrivano notizie più rassicuranti sulle condizioni della madre di Anna Tagliaferri, unica sopravvissuta alla furia dell’uomo. La donna, 75 anni, era rimasta ferita nel tentativo disperato di difendere la figlia e fermare l’aggressione. Le sue condizioni fisiche sono in miglioramento. A confermarlo è stato il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, che ha riferito di aver parlato con i familiari: «Fisicamente sta meglio, ma lo shock per la famiglia è enorme. Nessuno si aspettava una tragedia di queste proporzioni».