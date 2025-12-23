Il ricordo di Pippo Pelo: “Anna era più di un’amica, una presenza luminosa”

Parole intense e cariche di emozione quelle affidate ai social da Pippo Pelo, noto speaker di Radio Kiss Kiss, per ricordare Anna Tagliaferri, l’imprenditrice 40enne di Cava de’ Tirreni uccisa domenica pomeriggio nella sua abitazione dal compagno, Diego Di Domenico, che poi si è tolto la vita.

Un legame profondo, quello raccontato dal conduttore radiofonico, nato anni fa in un momento delicato. «Ho conosciuto Anna tramite mio fratello – ricorda – quando accompagnava il papà a fare la radioterapia. Ho capito subito che persona fosse». Da quell’incontro è nata un’amicizia autentica, fatta di condivisione, presenza e quotidianità. «Ogni volta che venivo a Cava era per trascorrere una serata con lei, per condividere cose belle. La nostra chat è piena di foto in cui ridiamo e siamo felici».

Nel suo ricordo, Pippo Pelo descrive Anna come una figura capace di entrare nella vita degli altri con naturalezza: «Era una presenza costante, luminosa, autentica. Una di quelle persone che sanno restare con affetto, senza invadere».

Poi il pensiero va alla sua identità professionale e umana, inscindibili tra loro. «Dietro il bancone della sua pasticceria non offriva solo dolci, ma un sorriso vero, una parola attenta, un gesto che faceva la differenza». Una donna che lavorava «con passione, cura e rispetto», elegante nel modo di essere prima ancora che nell’aspetto, sempre disponibile verso gli altri.

Il dolore per quanto accaduto resta senza spiegazioni. «Quello che è successo lascia sgomenti – scrive – è una ferita che colpisce tutti, non solo chi le voleva bene. Fa male pensare a quanta vita e a quanti sogni siano stati spezzati».

Nel messaggio finale, il conduttore affida alla memoria ciò che resta: «Anna meritava serenità. Resta il dolore, ma resta anche il ricordo di una donna speciale, che ha lasciato il segno con la sua umanità».