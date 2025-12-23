Incidente e incendio sull’A1: autocisterna di GPL in fiamme, tratto chiuso verso Napoli

L’esplosione ha provocato danni non solo ai mezzi coinvolti, ma anche all’area di servizio adiacente e alle zone circostanti. Due persone sono rimaste ferite, i conducenti dei veicoli coinvolti, e sono state affidate alle cure dei sanitari.

Grave incidente sull’autostrada A1 Milano–Napoli, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Caianello e Capua in direzione Napoli a seguito di un violento scontro tra un mezzo pesante e un’autocisterna adibita al trasporto di GPL. L’episodio si è verificato al chilometro 709, causando l’incendio della cisterna e una forte esplosione.

Le fiamme sono state domate grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Teano, supportati da una squadra proveniente da Cassino con autobotte. Successivamente sono giunti anche i Vigili del Fuoco di Caserta. L’esplosione ha provocato danni non solo ai mezzi coinvolti, ma anche all’area di servizio adiacente e alle zone circostanti. Due persone sono rimaste ferite, i conducenti dei veicoli coinvolti, e sono state affidate alle cure dei sanitari.

Dal punto di vista della viabilità, Autostrade per l’Italia segnala pesanti ripercussioni al traffico. In direzione Nord si registrano circa 3 chilometri di coda per congestione. Nel tratto chiuso verso Napoli, il traffico è stato parzialmente sbloccato con 1 chilometro di coda, deviata attraverso l’area di servizio di Teano.

Per chi viaggia in direzione Napoli, è stata disposta l’uscita obbligatoria a Caianello, dove si segnalano 7 chilometri di rallentamenti. In alternativa si consiglia l’uscita a Cassino, proseguendo sulla viabilità ordinaria fino a Capua, dove è possibile rientrare in autostrada. Per le percorrenze più lunghe verso sud, viene suggerito l’utilizzo di itinerari alternativi: A24 Roma–Teramo, A25 Torano–Pescara e A14 Bologna–Taranto in direzione Canosa.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nel ripristino della viabilità.