Lite con coltelli sul lungomare di Salerno: ferito un 40enne

Momenti di tensione nella mattinata di oggi a Salerno, dove una lite sarebbe degenerata fino all’uso di armi da taglio. L’episodio si è verificato all’interno di un garage sul lungomare Trieste e ha portato al ferimento di un uomo di 40 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, la discussione tra più persone avrebbe assunto contorni sempre più violenti, fino alla comparsa di coltelli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, supportati dagli specialisti della sezione scientifica, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dei fatti.

Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni di salute, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi.

Le indagini sono in corso per ricostruire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità.