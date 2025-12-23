Mamma a 43 anni dopo un percorso complesso: al Malzoni nasce Kesya

Dopo un lungo e complesso percorso di fecondazione assistita, culminato inizialmente in un aborto alla decima settimana e in diversi tentativi non andati a buon fine, solo al quinto trattamento la coppia è riuscita a ottenere un esito positivo.

Una storia di perseveranza, medicina avanzata e professionalità che si conclude con un lieto fine.

La gravidanza presentava numerosi fattori di rischio: l’età materna, la presenza di miomi multipli e una severa endometriosi hanno reso necessario un monitoraggio costante e intensivo. La donna è stata seguita con controlli clinici e strumentali frequenti, ecografie ravvicinate, flussimetrie e profili biofisici, soprattutto nelle fasi più avanzate della gestazione.

Alla 38ª settimana la paziente è stata ricoverata presso il reparto di Ostetricia del Malzoni Research Hospital, diretto dalla dottoressa Annamaria Malzoni, a seguito del sospetto di accretismo placentare, una delle condizioni ostetriche più temute. Si è quindi reso necessario un parto cesareo programmato, eseguito dal professor Carmine Malzoni, con il supporto del dottor Lucio De Vito, del dottor Raffaele Petta, dell’ostetrica Mariangela Cucciniello e dell’equipe infermieristica di sala operatoria, come riporta “SalernoToday“.

Alle 16:27 del 5 dicembre è nata Kesya, del peso di 3,340 kg e lunga 51 centimetri. La neonata è stata subito affidata alle cure del dottor Angelo Izzo, responsabile della Terapia Intensiva Neonatale della struttura.

L’intervento si è rivelato particolarmente complesso per la presenza di varici uterine, miomi voluminosi e un accretismo placentare esteso. La placenta, fortemente aderente alla parete uterina, ha causato una significativa emorragia, contenuta grazie a manovre chirurgiche mirate, punti emostatici e tamponamento uterino, evitando così conseguenze più gravi per la paziente.

«L’accretismo placentare è una condizione ad alto rischio, più frequente nelle gravidanze da fecondazione assistita – ha spiegato il professor Malzoni –. In molti casi può rendersi necessaria l’asportazione dell’utero per salvare la vita della madre. In questo caso, fortunatamente, siamo riusciti a controllare l’emorragia e a preservare l’organo».

Grande l’emozione della mamma, Samantha, che ha voluto ringraziare pubblicamente l’intera équipe: «Questo è il Natale più bello della nostra vita. Per la prima volta lo festeggeremo in tre. Ringrazio il professor Malzoni per la sua straordinaria competenza chirurgica, il dottor Petta per avermi seguita con attenzione durante tutta la gravidanza e tutto il personale medico e sanitario che ha reso possibile la realizzazione di questo sogno».