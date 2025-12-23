Natale a San Lorenzo: festa e sorrisi in piazza con il Forum dei Giovani

Un pomeriggio di festa, partecipazione e autentico clima natalizio ha coinvolto la frazione di San Lorenzo, nel comune di Sant’Egidio del Monte Albino, dove si è svolta un’iniziativa promossa dal Forum dei Giovani, capace di richiamare numerose famiglie e cittadini.

Piazza Aniello Califano si è trasformata in un vero e proprio spazio di condivisione, animato da musica, colori e attività pensate per tutte le età. Al centro dell’evento i bambini, protagonisti indiscussi della giornata: tra l’incontro con Babbo Natale, giochi creativi e momenti di intrattenimento, la piazza si è riempita di entusiasmo e sorrisi.

Determinante il contributo dell’associazione “Il bello delle cose semplici”, che ha arricchito l’iniziativa con giochi artigianali e laboratori manuali, riportando al centro il valore della semplicità, della creatività e dello stare insieme.

L’evento ha rappresentato un’occasione significativa per rafforzare il senso di comunità, offrendo un momento di pausa dalla quotidianità e accompagnando cittadini e famiglie verso il Natale con uno spirito di serenità e partecipazione.

Un appuntamento riuscito e sentito, che conferma l’importanza di iniziative capaci di valorizzare il territorio, creare legami e regalare momenti di gioia condivisa.

