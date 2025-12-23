Natale di solidarietà al “Tortora” di Pagani: Gerardo Amarante e Spaccapaese in visita al reparto di Ematologia

Un momento di calore umano e vicinanza ha illuminato le corsie dell’Ospedale “Andrea Tortora” di Pagani, in particolare il reparto di Ematologia, dove nei giorni che precedono il Natale non è mancato un gesto semplice ma carico di significato.

Gerardo Amarante, conosciuto per i suoi canti popolari e per le barzellette ispirate alla tradizione locale, insieme al gruppo Spaccapaese ha portato musica, parole semplici e momenti di sorriso tra le stanze del reparto, offrendo ai pazienti e personale sanitario un’occasione di distrazione e conforto umano.

Un’iniziativa spontanea che si inserisce nel clima del Natale e che punta a ricordare quanto anche piccoli gesti, come una canzone o una risata condivisa, possano contribuire ad alleviare il peso della degenza e rafforzare il senso di comunità, anche all’interno di un ospedale.