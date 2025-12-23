Pompei, ricorso accolto: vittoria a tavolino contro l’Acerrana

Alla base della decisione c’è la segnalazione, da parte della società pompeiana, dell’impiego di due calciatori – Amabile e Nenci – che, al momento della disputa dell’incontro, non risultavano regolarmente tesserati per il club acerrano.

Il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso presentato dal Pompei in relazione alla gara disputata lo scorso 7 dicembre contro la Taurus Acerrana allo stadio “Bellucci”. La partita, terminata sul campo con il punteggio di 1-1, è stata successivamente ribaltata a tavolino: tre punti assegnati ai rossoblù e sconfitta per 3-0 inflitta all’Acerrana.

Alla base della decisione c’è la segnalazione, da parte della società pompeiana, dell’impiego di due calciatori – Amabile e Nenci – che, al momento della disputa dell’incontro, non risultavano regolarmente tesserati per il club acerrano. Un’irregolarità ritenuta fondata dal Giudice Sportivo, che ha quindi disposto l’omologazione del risultato a favore del Pompei.

Con una nota ufficiale, la società rossoblù ha comunicato l’esito del procedimento alla tifoseria e agli organi di informazione, esprimendo soddisfazione per la decisione assunta dagli organi di giustizia sportiva.

La presidenza del Pompei ha inoltre voluto congratularsi con la segreteria del club per il lavoro svolto, sottolineando l’attenzione e la puntualità nella tutela degli interessi societari.

Una decisione che incide in maniera significativa sulla classifica e che restituisce al Pompei tre punti importanti, maturati questa volta fuori dal campo.