Sarno, Agro Solidale avvia anche la “Stazione di posta” sociale (video)

A Sarno inaugurata la cantierizzazione della Stazione di posta: un centro servizi PNRR per l’accoglienza e la dignità delle persone fragili.

Un presidio sociale per le fragilità

In località Quattrofuni a Sarno si è tenuto il simbolico taglio del nastro per l’avvio della cantierizzazione della “Stazione di posta”, struttura destinata ad accogliere persone e famiglie che vivono condizioni di estremo disagio. Il progetto è promosso dall’Azienda Consortile Agro Solidale, soggetto capofila insieme all’Ambito S1 e dalla consortile Comunità Sensibile, ed è interamente finanziato con fondi del PNRR. La Stazione di posta sorgerà nell’ex scuola elementare di Quattrofuni, trasformata in un centro servizi dedicato all’accoglienza temporanea e alla tutela della dignità delle persone fragili.

Servizi essenziali e continuità territoriale

All’interno della struttura saranno garantiti servizi di prima necessità: posti letto, fermo posta, mensa, presidio sanitario, assistenza legale e amministrativa. Un modello di intervento che si inserisce in un percorso già avviato con un progetto analogo realizzato a Nocera Superiore, rafforzando la rete di protezione sociale sul territorio dell’Agro nocerino-sarnese. Il Comune di Sarno ha concesso l’immobile ad Agro Solidale a titolo gratuito, attraverso un contratto di comodato d’uso che sancisce una collaborazione istituzionale orientata all’inclusione.

Rigenerazione urbana e impatto sostenibile

Accanto alla valenza sociale, il progetto rappresenta anche un intervento di recupero urbanistico in una zona periferica della città. La riqualificazione dell’edificio esistente comporta un impatto ambientale minimo, configurandosi come un’azione di rigenerazione urbana che restituisce funzione e valore a uno spazio pubblico inutilizzato. La Stazione di posta diventa così un presidio di solidarietà e, al tempo stesso, un segnale concreto di attenzione verso le aree marginali del territorio sarnese.

