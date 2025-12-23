Scafati, “hanno tentato di investirmi”: l’ex assessore Raffaele De Luca rompe il silenzio

Secondo la ricostruzione fornita dall’ex assessore, l’uomo era appena sceso dalla propria auto per portare alcune buste in casa quando una Volkswagen Golf grigia avrebbe improvvisamente cercato di travolgerlo.

«Hanno tentato di investirmi». A distanza di circa un mese dai fatti, l’ex assessore comunale di Scafati ed esponente di Fratelli d’Italia, Raffaele De Luca, decide di raccontare pubblicamente un episodio inquietante sul quale sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Tenenza locale.

L’episodio si sarebbe verificato in via Della Resistenza, strada in cui De Luca risiede. Secondo la ricostruzione fornita dall’ex assessore, l’uomo era appena sceso dalla propria auto per portare alcune buste in casa quando una Volkswagen Golf grigia avrebbe improvvisamente cercato di travolgerlo. Il veicolo, a quanto riferito, aveva la targa coperta e il conducente avrebbe avuto il volto nascosto, come riporta “Il Mattino“.

«L’auto era ferma – ha raccontato De Luca – ma nel momento in cui sono sceso dalla mia vettura è partita di scatto. Ha tagliato la strada ed è arrivata contro di me ad alta velocità». Nel tentativo di evitare l’impatto, l’ex assessore si sarebbe lanciato a terra, riuscendo così a salvarsi, mentre l’auto in fuga avrebbe comunque provocato danni alla sua vettura prima di dileguarsi rapidamente.

De Luca ha spiegato di aver scelto inizialmente il silenzio per consentire agli investigatori di lavorare senza pressioni. «Ho preferito non rendere pubblico l’episodio – ha aggiunto – per permettere ai carabinieri di svolgere le indagini nel modo più efficace possibile. Vista la gravità della situazione, fu necessario anche l’intervento della Radiomobile di Angri. Ringrazio le forze dell’ordine per la professionalità e la serietà dimostrate».

Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi sul movente. In un primo momento, lo stesso De Luca aveva pensato a un possibile ladro in fuga, considerati i numerosi episodi predatori che si verificano da tempo nella zona. Con il passare dei giorni, tuttavia, sono emersi timori diversi, che ora dovranno essere chiariti dagli investigatori.

Da quel giorno, l’ex assessore vive in uno stato di forte preoccupazione, non solo per la propria sicurezza ma anche per quella dei suoi familiari, in attesa che l’indagine faccia piena luce su un episodio che resta, al momento, avvolto da molti interrogativi.