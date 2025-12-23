Serie D al giro di boa: Paganese e Scafatese campioni d’inverno nei rispettivi gironi

Con la disputa del 17° turno, si è completata la prima parte del torneo, che ha decretato le formazioni campioni d’inverno nei nove gironi della quarta serie nazionale.

Il campionato di Serie D archivia il girone d’andata e va ufficialmente in pausa di metà stagione. Con la disputa del 17° turno, si è completata la prima parte del torneo, che ha decretato le formazioni campioni d’inverno nei nove gironi della quarta serie nazionale.

Tra le squadre in evidenza ci sono Paganese e Scafatese, entrambe capaci di chiudere il 2025 in vetta alle rispettive classifiche.

Nel Girone H, la Paganese si conferma al primo posto con 34 punti, premiando un percorso caratterizzato da solidità, equilibrio e continuità di risultati. Gli azzurrostellati si candidano così a un ruolo da protagonisti anche nella seconda parte di stagione.

Nel Girone G, invece, è la Scafatese a conquistare il titolo di campione d’inverno con 39 punti, al termine di un girone d’andata di alto livello che ha visto i gialloblù imporsi come una delle realtà più competitive del campionato.

Questo il riepilogo delle squadre al comando nei nove gironi di Serie D al termine dell’andata:

Girone A: Vado – 41 punti

Girone B: Folgore Caratese – 35 punti

Girone C: Treviso – 43 punti

Girone D: Lentigione – 38 punti

Girone E: Grosseto – 44 punti

Girone F: Ostiamare – 42 punti

Girone G: Scafatese – 39 punti

Girone H: Paganese – 34 punti

Girone I: Savoia – 31 punti (per classifica avulsa)