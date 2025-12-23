Verdoliva lascia il Ruggi dopo tre mesi: nominato direttore generale dell’Ufficio del Garante per la disabilità

Si conclude anzitempo l’esperienza di Ciro Verdoliva alla guida dell’Azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Il manager ha ufficializzato il suo addio con una lettera indirizzata ai dirigenti dell’ospedale di via San Leonardo, comunicando l’accettazione di un nuovo incarico di rilievo nazionale.

Verdoliva è stato infatti nominato direttore generale dell’Ufficio del Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità, ruolo che lo porterà a trasferirsi a Roma. La decisione arriva a poco più di tre mesi dal suo insediamento alla direzione generale del Ruggi.

La nomina è stata formalizzata con la delibera n. 32 del 23 dicembre 2025, con la quale l’Autorità Garante nazionale ha affidato a Verdoliva un incarico di alta direzione amministrativa e organizzativa. Il nuovo ruolo prevede la responsabilità complessiva della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Ufficio, oltre al coordinamento delle strutture operative, nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza e legalità dell’azione amministrativa.

«Lascerò Salerno e andrò a Roma», scrive Verdoliva nella lettera di commiato, esprimendo parole di ringraziamento nei confronti dell’azienda ospedaliera e del personale: «Vi ringrazio e nutrirò sempre un grande sentimento di stima e di amicizia».

L’uscita anticipata del direttore generale apre ora una fase di transizione per il Ruggi, chiamato a individuare in tempi rapidi una nuova guida, mentre Verdoliva si prepara ad assumere un incarico strategico a livello nazionale, al centro delle politiche di tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità.