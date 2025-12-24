Approvato il regolamento e bilancio di previsione 2026-2028

Nocera Superiore. Approvati regolamento edilizia convenzionata e bilancio 2026-2028, tra rigenerazione urbana, servizi ai cittadini e stabilità fiscale.

Seduta consiliare. Via libera al nuovo regolamento per l’edilizia convenzionata e agli strumenti economici per il triennio

Il ricordo e l’apertura dei lavori

Consiglio comunale a Nocera Superiore. Prima dell’avvio dei lavori, l’assise ha osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Anna Tagliaferri, vittima di femminicidio a Cava de’ Tirreni, un momento condiviso che ha segnato profondamente l’intera seduta.

Il nuovo regolamento urbanistico

Tra i quattordici punti all’ordine del giorno, il Consiglio ha approvato il regolamento per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e per l’eliminazione dei vincoli sugli immobili di edilizia convenzionata. Un atto che aggiorna la normativa comunale alle disposizioni più recenti, garantendo uniformità procedurale, certezza giuridica e parità di trattamento per tutti i cittadini interessati.

Il provvedimento si inserisce nel più ampio percorso di riordino urbanistico già avviato dall’Ente, dopo l’approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale e l’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale alla normativa sulla rigenerazione urbana.

Programmazione e bilancio

Successivamente, l’assise cittadina ha approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. La programmazione economica risulta coerente con le linee di mandato dell’amministrazione, ponendo attenzione allo sviluppo del territorio come leva strategica di crescita.

Il bilancio prevede interventi su rigenerazione urbana, edilizia scolastica, sicurezza stradale, infrastrutture e servizi alla persona, mantenendo invariata la pressione fiscale sui cittadini. Una pianificazione che mira a coniugare sostenibilità finanziaria, qualità urbana e tutela sociale, delineando una visione strutturata per i prossimi anni di governo cittadino.

Angri dalla raccolta differenziata solo un altro “bidone” ai cittadini