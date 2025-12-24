Camorra, catturato a Barra il latitante Ciro Andolfi: era tra i 100 più pericolosi

È stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli Ciro Andolfi, classe 1976, latitante dal 2022 e inserito nell’elenco dei 100 ricercati più pericolosi del Ministero dell’Interno.

È stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli Ciro Andolfi, classe 1976, latitante dal 2022 e inserito nell’elenco dei 100 ricercati più pericolosi del Ministero dell’Interno. L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di 8 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione.

La cattura è avvenuta nel quartiere Barra, nella zona orientale di Napoli, al termine di un’attività investigativa mirata. Andolfi è stato rintracciato all’interno di un nascondiglio in muratura, ricavato all’interno di un appartamento sottoposto a perquisizione, utilizzato per sottrarsi ai controlli delle forze dell’ordine.

Secondo quanto emerso dalle indagini, Ciro Andolfi è ritenuto esponente del clan camorristico Andolfi-Cuccaro ed è stato condannato in via definitiva per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e corruzione, reati commessi anche in concorso con altri soggetti.

Il provvedimento di esecuzione della pena è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli ed eseguito dai militari dell’Arma, che da tempo erano sulle tracce del latitante.

Dopo l’arresto, Andolfi è stato trasferito in carcere per l’espiazione della pena. Dall’Arma fanno sapere che si tratta del 22esimo latitante arrestato nell’ultimo anno dal Nucleo Investigativo di Napoli, nell’ambito di una più ampia strategia di contrasto alla criminalità organizzata sul territorio.