Malore in centro a Salerno, giovane soccorsa sul Corso Vittorio Emanuele

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi nel pieno centro di Salerno, dove una giovane ha accusato un improvviso malore mentre passeggiava lungo Corso Vittorio Emanuele. L’episodio si è verificato sotto gli occhi di numerosi passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Secondo le prime informazioni, il malessere potrebbe essere riconducibile a un presunto abuso di bevande alcoliche, ma saranno gli accertamenti sanitari a chiarire con precisione le cause dell’accaduto. La ragazza è stata assistita dal personale sanitario intervenuto sul posto, come riportato da “SalernoToday“.

Alla luce dell’episodio, viene ribadito che è vietata in modo assoluto la somministrazione e la vendita di alcolici ai minori, come previsto dalla normativa vigente. Le attività di controllo da parte delle autorità competenti proseguiranno anche nei prossimi giorni, in particolare durante il periodo delle festività, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e prevenire situazioni di rischio.