Montoro: Premio “Due Principati” a Massimo Gargano dell’ANBI (video)

L’edizione 2025 del Premio “I Due Principati” celebra il ruolo dei Consorzi di bonifica e il valore della governance territoriale

Un premio regionale tra istituzioni e territorio

A Montoro è stata assegnata l’edizione 2025 del Premio “I Due Principati”, iniziativa regionale promossa da Enzo Pecoraro, capace di riunire rappresentanti delle istituzioni, del mondo associativo e delle professioni. Tra i premiati figura Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI Nazionale, premiato per il costante e qualificato impegno nella valorizzazione del sistema consortile italiano. La cerimonia ha confermato il ruolo strategico dei Consorzi di Bonifica nella governance territoriale e nella gestione sostenibile delle risorse idriche locali e ambientali condivise.

Il riconoscimento a Massimo Gargano

Il Premio “I Due Principati” è stato conferito a Massimo Gargano quale attestazione di alto merito per un’azione ispirata a senso delle istituzioni e a conoscenza delle dinamiche normative e organizzative del settore ed è stato consegnato dal Presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, Mario Rosario D’Angelo, che ha evidenziato il valore istituzionale dell’iniziativa.

Crisi abitativa nell’Agro nocerino sarnese: nuove fragilità sociali sul territorio