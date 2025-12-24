Rubato l’albero di Natale davanti al locale di Errico Porzio sul lungomare di Napoli

L’albero, alto circa tre metri e mezzo, era stato montato l’8 dicembre come da tradizione ed era pensato soprattutto per i bambini che in questo periodo affollano il lungomare.

Amara sorpresa sul lungomare di Napoli, dove nella notte è stato rubato l’albero di Natale installato all’esterno del locale di Errico Porzio.

A denunciare l’episodio è stato lo stesso imprenditore con un video pubblicato sui social. L’albero, alto circa tre metri e mezzo, era stato montato l’8 dicembre come da tradizione ed era pensato soprattutto per i bambini che in questo periodo affollano il lungomare.

Secondo quanto raccontato da Porzio, i ladri sarebbero intervenuti di proposito per portare via l’albero. La guardiania notturna si è accorta dell’accaduto, ma sarebbe stata minacciata, senza poter impedire il furto.

Nel suo messaggio, Porzio ha espresso profonda amarezza per il gesto, definendolo una delusione soprattutto perché ha colpito un simbolo del Natale dedicato ai più piccoli. Nessun appello alla restituzione, ma un commento amaro e ironico rivolto agli autori del furto.