Accoltellato a Napoli, Angri si stringe attorno a Bruno Petrone: condanna unanime e messaggi di vicinanza

Profondo sgomento ad Angri per il grave episodio di violenza avvenuto a Napoli, in via Bisignano, nel quartiere Chiaia, dove il giovane calciatore Bruno Petrone, 18 anni, è rimasto seriamente ferito in seguito a un’aggressione con arma da taglio. Il ragazzo, colpito mentre si trovava con alcuni amici, è stato soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale San Paolo, dove ha affrontato un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano serie, ma si registrano segnali di cauto ottimismo.

La US Angri ha espresso una ferma condanna per l’accaduto e una sentita vicinanza al giovane atleta e alla sua famiglia. L’intero ambiente sportivo grigiorosso si è stretto attorno a Bruno in un momento di grande apprensione, ribadendo come simili episodi siano del tutto estranei ai valori dello sport e della civile convivenza.

Il presidente Claudio Anellucci ha affidato a una dichiarazione il sentimento della società: parole di dolore per quanto accaduto, ma anche di sostegno totale a un ragazzo descritto come serio, educato e animato da passione sportiva. «Condanniamo ogni forma di violenza – ha sottolineato – e attendiamo Bruno con la certezza che la forza dimostrata in campo lo accompagnerà anche in questa difficile battaglia».

Alla solidarietà del club si è unita quella dell’intera comunità cittadina. Il sindaco Cosimo Ferraioli ha espresso pubblicamente la vicinanza della città di Angri al giovane calciatore e ai suoi familiari, definendo l’episodio «inaccettabile» e ribadendo il ruolo dello sport come strumento di crescita, sacrificio e rispetto delle regole.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’assessore Salvatore Mercurio, che ha richiamato il valore educativo dello sport e la necessità di contrastare ogni forma di aggressività e sopraffazione, soprattutto quando a essere colpiti sono giovani che hanno scelto lo sport come percorso di vita.

Angri, le sue istituzioni e il mondo sportivo locale si schierano così compatti accanto a Bruno Petrone, con l’augurio che possa superare questa prova e tornare presto alla sua vita e al calcio.