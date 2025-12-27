Angri. Magic Castle, tra piazza Doria e Castello il Natale incantato

Angri. Un Natale da favola tra storia e fantasia: Magic Castle conquista famiglie, scuole e turisti con eventi e percorsi immersivi.

Tra Piazza Doria e l’antico Castello medievale, la rassegna natalizia ha trasformato il cuore storico in un villaggio di sogni, giochi e meraviglia.

C’era una volta un castello a Natale

Angri. C’era una volta un castello che, a Natale, tornava a vivere di luci, voci e desideri. Tra le pietre antiche e le piazze della memoria, la magia ha preso forma trasformando la storia in favola. È qui che Magic Castle ha trovato casa, regalando a grandi e piccoli un viaggio immersivo tra sogno, gioco e tradizione.

Il cuore dell’evento tra piazza e castello

Gli eventi natalizi di Magic Castle si sono svolti tra le casette allestite lungo la storica Piazza Doria e l’antico palazzo medievale del Castello Doria, creando un unico grande percorso esperienziale. Lungo la piazza, momenti di socialità, attrazioni, animazioni e giochi hanno accolto le famiglie, mentre all’interno dell’atrio e dei saloni del Castello si sono susseguiti spettacoli, installazioni e percorsi tematici che hanno accompagnato i visitatori stanza dopo stanza. Durante l’intero periodo della rassegna si sono registrati migliaia di accessi, segno di un successo garantito, apprezzato e partecipato.

Giochi, creatività e immaginazione

Grande spazio è stato dedicato ai bambini, veri protagonisti dell’iniziativa. I celebri mattoncini danesi LEGO® hanno acceso la fantasia dei più piccoli, offrendo loro la possibilità di costruire e dare forma alle proprie fantasie. Poi i laboratori degli elfi, le aree gaming, lo street food, la pista di pattinaggio, il trenino e il cinema natalizio hanno completato un’offerta pensata per coinvolgere e stimolare curiosità e creatività.

La magia delle installazioni immersive

Tra le esperienze più suggestive, le installazioni interattive e la dimora di Babbo Natale hanno raccolto sogni e desideri, creando un contatto diretto ed emozionale con l’immaginario natalizio. Particolarmente apprezzato anche il presepe immersivo, capace di unire tradizione e innovazione, insieme alla chiassosa villa incantata che ha contribuito a rendere l’atmosfera ancora più natalizia e gioiosa.

Un evento aperto al territorio

Magic Castle non è stato solo un lungo momento di intrattenimento, ma anche accoglienza e formazione. L’iniziativa si è aperta alle scuole, ai gruppi turistici, alle famiglie e alle visite guidate, con percorsi didattici personalizzati pensati per valorizzare il patrimonio storico e culturale del luogo. A rendere l’esperienza ancora più completa, la possibilità di estendere la visita con tour organizzati verso Pompei, Napoli, Salerno e la Costiera Amalfitana.

La ruota panoramica e lo sguardo sulla città

Sfondo di questo scenario incantato, una ruota panoramica ha permesso di osservare la città dall’alto, generando nei più piccini emozioni e stupore. Un elemento scenografico che ha rafforzato il senso di una festa attesa.

La visione dell’organizzazione

Secondo l’organizzatore Rosario Corrado Mancino, Magic Castle ha rappresentato un’occasione preziosa per valorizzare il territorio e renderlo attrattivo, capace di unire divertimento, cultura e turismo. Fondamentale anche il contributo dei numerosi partner privati e, in particolare, l’impegno dell’agenzia CM Advisor, guidata dallo stesso Rosario Corrado Mancino, che ha creduto con determinazione in un progetto ambizioso, costruito con passione e orgoglio che può ancora migliorarsi nel tempo. Un Natale che, tra storia e fantasia, ha lasciato il segno.

