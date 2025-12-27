Cava de’ Tirreni. Escursionista scivola sul sentiero: soccorsa dal CNSAS

Incidente nel primo pomeriggio nei pressi dell’Abbazia di Corpo di Cava. La donna ha riportato diversi traumi ed è stata recuperata dal Soccorso Alpino con l’elisoccorso del 118.

Nel primo pomeriggio di oggi un’escursionista è rimasta coinvolta in un incidente lungo il sentiero CAI 300, nei pressi dell’abbazia di Corpo di Cava, nel territorio comunale di Cava de’ Tirreni (Salerno).

La donna, che stava percorrendo il tracciato insieme ad altri escursionisti, è scivolata lungo il sentiero, arrestando la caduta dopo alcuni metri.

Nell’impatto ha riportato diversi traumi, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

I compagni di escursione hanno immediatamente allertato il 118, che ha attivato la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono intervenute due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS), insieme a un’ambulanza e all’elisoccorso del 118 di Salerno.

Presenti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di supporto.

Dopo aver raggiunto l’infortunata, i sanitari, con l’ausilio dei tecnici del CNSAS, hanno provveduto a stabilizzarla e immobilizzarla su barella.

La donna è stata quindi recuperata a bordo dell’elicottero e trasferita in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza della prudenza durante le escursioni, soprattutto lungo sentieri che, seppur frequentati, possono presentare tratti scivolosi e insidiosi.