Nocera Inferiore, Mario Biondi in concerto a Capodanno (video)

Il 1° gennaio Piazza Diaz ospita una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano e internazionale.

Un inizio d’anno all’insegna della musica

Nocera Inferiore si appresta a salutare il nuovo anno con un appuntamento di assoluto rilievo musicale. Giovedì 1° gennaio, Piazza Diaz diventerà il palcoscenico del concerto di Mario Biondi, una delle voci più note e stimate della scena musicale italiana e internazionale.

Un artista di respiro internazionale

Il concerto rappresenta un’occasione speciale per il pubblico nocerino e per i visitatori, che potranno vivere un’esperienza musicale di alto livello nel cuore della città. La presenza di Mario Biondi conferma la volontà di proporre eventi capaci di coniugare qualità artistica e grande partecipazione popolare.

Il cartellone natalizio del Comune

L’iniziativa rientra nel più ampio programma delle manifestazioni natalizie promosse dal Comune, pensato per animare il periodo delle festività e offrire momenti di aggregazione e condivisione. Il calendario degli eventi mira a valorizzare gli spazi urbani e a rafforzare il ruolo della città come polo di attrazione culturale.

Nocera Inferiore punto di riferimento

Attraverso appuntamenti di questo livello, Nocera Inferiore punta a confermarsi come riferimento culturale e sociale per il territorio cittadino e provinciale. Il concerto di Capodanno in Piazza Diaz si inserisce in questa visione, trasformando l’inizio dell’anno in un momento di festa collettiva e identità condivisa.

