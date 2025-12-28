Aggressione a Napoli, accoltellato il calciatore dell’Angri: due minorenni confessano

Sarebbero due giovanissimi, di 15 e 17 anni, gli autori dell’aggressione avvenuta nel quartiere Chiaia ai danni di Bruno Petrone, 18 anni, calciatore dell’Unione Sportiva Angri.

Sarebbero due giovanissimi, di 15 e 17 anni, gli autori dell’aggressione avvenuta nel quartiere Chiaia ai danni di Bruno Petrone, 18 anni, calciatore dell’Unione Sportiva Angri. Nelle ultime ore entrambi si sono presentati spontaneamente alle forze dell’ordine, confessando il loro coinvolgimento nell’accoltellamento.

Il quindicenne si è costituito in Questura, mentre il diciassettenne si è recato presso una caserma dei carabinieri. L’episodio risale alla scorsa notte: secondo una prima ricostruzione, il giovane calciatore si trovava in strada con alcuni amici quando sarebbe stato affiancato da due scooter con a bordo gli aggressori. In circostanze ancora da chiarire, il 15enne avrebbe estratto un coltello colpendo Petrone all’addome e al fianco.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri. Il 18enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo di Napoli, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico che ha reso necessaria l’asportazione della milza. Le sue condizioni restano gravi, ma stabili.

Le indagini proseguono per chiarire il movente dell’aggressione e ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Gli inquirenti stanno vagliando le dichiarazioni dei due minorenni e ascoltando eventuali testimoni presenti al momento dei fatti. La vicenda ha suscitato forte sconcerto nel mondo sportivo e nella comunità di Angri, che resta in apprensione per le condizioni del giovane atleta.