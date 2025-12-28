Castiglione del Genovesi, sindaci sotto attacco: ruolo ormai difficile

L’agguato al sindaco Carmine Siano riaccende l’allarme sulle intimidazioni agli amministratori locali e sulla fragilità del rapporto tra comunità e primi cittadini.

Un attacco che va oltre la cronaca

L’episodio che ha sconvolto la quiete di Castiglione del Genovesi, piccolo borgo dei Monti Picentini e presidio di vita cheta, non deve essere derubricato come semplice fatto di cronaca nera. L’agguato ai danni del sindaco Carmine Siano, va inserito in un contesto più ampio e inquietante, segnato da un rapporto sempre più complesso tra i primi cittadini e le comunità che rappresentano.

Un rapporto spesso logorato da scelte amministrative difficili, vincoli di bilancio stringenti, numeri che non tornano e decisioni politiche non sempre condivise, che finiscono per trasformare il sindaco nel bersaglio più esposto del malessere sociale. Siano, ingegnere sessantaquattrenne, professionista stimato ed eletto nel giugno 2024 con il 72% dei consensi dopo un lungo impegno istituzionale, incarna oggi la fragilità di una figura chiamata a governare bisogni crescenti con strumenti limitati. L’aggressione, ha colpito non solo l’uomo ma l’istituzione che rappresenta, confermando nei fatti un senso sempre più palese di insicurezza anche in contesti apparentemente circoscritti e coesi.

Numeri allarmanti e un clima che peggiora

Le indagini dei carabinieri della compagnia di Salerno attraverso immagini e atre azioni info investigative, doveranno chiarire il movente e tentare di dare un volto a un gesto che appare carico di cruenta ferocia. L’episodio di Castiglione del Genovesi non è isolato. I dati nazionali sulle intimidazioni agli amministratori locali nel 2024 presentano dati e uno scenari allarmanti: 630 episodi registrati, con un aumento del 13,9% rispetto all’anno precedente. Una crescita che racconta non solo una maggiore frequenza, ma anche una mutazione delle cause. La matrice privata rappresenta il 24% dei casi, spesso legata a rancori personali o a decisioni amministrative vissute come torti individuali; seguono le tensioni politiche con il 12% e quelle sociali con l’11,1%, segno di uno scollamento profondo tra bisogni dei cittadini e capacità di risposta degli enti locali. Nei piccoli comuni, dove la figura del sindaco è il riferimento diretto per ogni problema, questa esposizione diventa ancora più rischiosa.

Solidarietà istituzionale e responsabilità collettiva

Alla richiesta di chiarezza per risalire alla matrice di questo grave gesto si è unita una forte ondata di solidarietà istituzionale. Il presidente dell’Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha richiamato l’attenzione sulla solitudine in cui spesso operano i piccoli amministratori, ribadendo che i sindaci non devono essere lasciati soli. Gli fanno da spalla anche molti primi cittadini dell’Agro che hanno pubblicamente espresso vicinanza a Carmine Siano: Raffaele Maria De Prisco di Pagani, Francesco Squillante di Sarno, Michele Strianese di San Valentino Torio e Gennaro D’Acunzi di Nocera Superiore hanno manifestato sostegno e condanna unanime di ogni forma di violenza. Un fronte compatto che sottolinea come la tutela degli amministratori locali non sia soltanto una questione individuale, ma un presidio inviolabile della democrazia.

L’aggressione di Castiglione del Genovesi è un monito preciso: senza sicurezza, ascolto e strumenti adeguati, il rischio è che governare il bene comune diventi sempre maggiormente un’attività ad alto rischio. La verità sull’agguato e un impegno concreto contro le intimidazioni rappresentano oggi non solo una risposta dovuta a un sindaco ferito, ma una responsabilità collettiva verso i cittadini spesso rassegnati e il futuro delle istituzioni locali.

