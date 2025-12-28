Castiglione del Genovesi sotto shock: gravi le condizioni del sindaco Carmine Siano dopo l’aggressione

Il primo cittadino è attualmente ricoverato presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici a seguito delle gravi lesioni riportate.

Restano gravi le condizioni del sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, vittima di una violenta aggressione avvenuta nel giorno di Santo Stefano. Il primo cittadino è attualmente ricoverato presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici a seguito delle gravi lesioni riportate.

Secondo quanto emerso, l’uomo sarebbe stato aggredito da una persona con il volto coperto. L’attacco ha avuto conseguenze pesantissime: al sindaco è stato amputato un dito, ha riportato fratture a tibia, perone e calcagno, oltre a una profonda ferita a un orecchio, ricostruito chirurgicamente. Le sue condizioni richiedono ancora un attento monitoraggio clinico, mentre le indagini dei carabinieri sono in pieno svolgimento per individuare l’autore dell’aggressione e chiarirne il movente.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità di Castiglione del Genovesi e l’intero territorio dei Picentini. Numerosi i messaggi di solidarietà arrivati nelle ultime ore da amministratori locali, rappresentanti istituzionali e forze politiche.

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha parlato di un “episodio gravissimo”, esprimendo vicinanza al collega e sottolineando come gli amministratori locali siano sempre più esposti a episodi criminali che rendono ancora più difficile il servizio alle comunità. Parole di condanna e solidarietà sono giunte anche dal presidente della Comunità Montana dei Monti Picentini, Antonio Giuliano, che ha definito l’aggressione “un attacco ai valori democratici e alle istituzioni”.

A prendere posizione anche altri sindaci del territorio, tra cui Sonia Alfano (San Cipriano Picentino) e Alessandro Chiola (Montecorvino Pugliano), che hanno ribadito la ferma condanna di ogni forma di violenza e augurato al sindaco Siano una pronta guarigione. Messaggi di vicinanza sono arrivati anche dalla senatrice Anna Bilotti (M5S), da esponenti di Forza Italia come Roberto Celano e Carmela Zuottolo, oltre che dal Partito Democratico provinciale.

Tutti convergono su un punto: quanto accaduto rappresenta un fatto di estrema gravità che colpisce non solo una persona, ma l’intera collettività e le istituzioni democratiche. Le forze dell’ordine proseguono le indagini per fare piena luce sull’accaduto, mentre il territorio si stringe attorno al sindaco e alla sua famiglia, auspicando che possa presto ristabilirsi e tornare al suo ruolo al servizio della comunità.