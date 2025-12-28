Cava de’ Tirreni proclama il lutto cittadino per Anna Tagliaferri

CAVA DE’ TIRRENI – L’intera comunità metelliana si stringe nel dolore per la tragica scomparsa di Anna Tagliaferri. Il sindaco Vincenzo Servalli ha proclamato il lutto cittadino per la mattinata di lunedì 29 dicembre, fino alle ore 14, come segno di partecipazione e rispetto verso una vicenda che ha profondamente colpito la città.
L’ordinanza prevede l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici e il divieto di svolgimento di attività ludiche e ricreative durante tutta la mattinata, in quanto incompatibili con il clima di raccoglimento imposto dal lutto.
Il primo cittadino ha inoltre rivolto un invito a commercianti, associazioni politiche, culturali e sociali, nonché a tutti i cittadini, affinché aderiscano simbolicamente al lutto cittadino sospendendo o limitando le proprie attività durante lo svolgimento delle esequie.
I funerali di Anna Tagliaferri si terranno nel Duomo di Cava de’ Tirreni: la salma arriverà alle ore 8.30, mentre la celebrazione funebre avrà inizio alle ore 11.30, proseguendo fino alla conclusione della funzione.
Un momento di silenzio e riflessione collettiva, con cui Cava de’ Tirreni rende omaggio alla memoria di Anna e manifesta la propria vicinanza alla famiglia colpita da una perdita così drammatica.