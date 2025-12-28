Escursionista ferita sul Monte Miletto: intervento coordinato tra GeoResQ, CNSAS ed elisoccorso

La donna, cinquantenne di Torre Annunziata, è scivolata su un pendio innevato lungo la via “direttissima”. Decisiva la richiesta di aiuto tramite l’app GeoResQ.

La Centrale operativa GeoResQ – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) di Cassano Irpino è stata attivata nel primo pomeriggio di oggi per un intervento di soccorso in area montana sul massiccio del Matese.

Una donna di circa cinquant’anni, residente a Torre Annunziata, è rimasta infortunata mentre percorreva la cosiddetta via “direttissima” che conduce alla vetta del Monte Miletto. Durante l’escursione, la donna è scivolata su un pendio innevato, riportando un trauma alla spalla che le ha impedito di proseguire in autonomia.

Il compagno di escursione ha lanciato l’allarme utilizzando l’applicazione GeoResQ, permettendo alla centrale operativa di geolocalizzare con precisione il punto dell’incidente e di attivare tempestivamente una squadra del CNSAS, che ha raggiunto la zona in breve tempo.

In parallelo, la Centrale Operativa 118 di Caserta ha disposto l’intervento dell’elisoccorso: l’elicottero è decollato dalla base di Salerno, garantendo un rapido supporto sanitario e logistico alle operazioni di recupero.

La donna è stata stabilizzata sul posto dall’equipe sanitaria e successivamente recuperata a bordo dell’elicottero, concludendo l’intervento in condizioni di sicurezza.

L’episodio conferma l’importanza della sinergia tra i diversi enti di soccorso e l’efficacia degli strumenti digitali di emergenza in ambiente montano, soprattutto in condizioni invernali potenzialmente insidiose.