Femminicidio di Anna Tagliaferri, l’autopsia: sette coltellate e tentativo di difesa

Emergono dettagli drammatici dall’autopsia eseguita sul corpo di Anna Tagliaferri, la 40enne imprenditrice uccisa domenica scorsa nel suo appartamento di via Ragone. La donna avrebbe tentato di difendersi dalla furia del compagno, Diego Di Domenico, che l’ha colpita con sette coltellate, risultate mortali.

L’esame autoptico è stato svolto nel pomeriggio di ieri presso l’obitorio dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dal medico legale Giuseppe Consalvo, su incarico della Procura. Contestualmente, è stata effettuata anche l’autopsia sulla salma di Di Domenico, che dopo l’omicidio si è tolto la vita.

Secondo le prime risultanze, non sarebbero emerse incongruenze rispetto a quanto già rilevato durante l’ispezione esterna del cadavere. Le ferite riscontrate confermerebbero la violenza dell’aggressione e il tentativo di reazione della vittima negli ultimi istanti di vita.

L’attenzione degli inquirenti si concentra ora sugli esami tossicologici, disposti per verificare se l’uomo abbia agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o di altri elementi che possano aver influito sul suo stato psicofisico.

Intanto proseguono le attività investigative per ricostruire nel dettaglio le fasi che hanno preceduto la tragedia, anche alla luce della testimonianza della madre di Anna, rimasta ferita nel tentativo di difendere la figlia. Un delitto che continua a scuotere profondamente l’intera comunità cavese.