Incendio durante un ricevimento nuziale ad Ariano Irpino: scintille dalla torta scatenano il rogo, ferito lo sposo

Doveva essere il momento più emozionante della festa, quello della mezzanotte e del taglio della torta nuziale. Invece, in pochi istanti, si è trasformato in paura e caos.

ARIANO IRPINO – Doveva essere il momento più emozionante della festa, quello della mezzanotte e del taglio della torta nuziale. Invece, in pochi istanti, si è trasformato in paura e caos. Un incendio si è sviluppato durante un ricevimento di nozze all’hotel Kristall Palace, noto locale per eventi nel rione Cardito, ad Ariano Irpino, coinvolgendo oltre duecento invitati.

Secondo una prima ricostruzione, le fontane luminose posizionate accanto alla torta avrebbero sprigionato scintille che hanno innescato le fiamme. Il fuoco si è propagato rapidamente, raggiungendo in breve tempo la hall della struttura e provocando ingenti danni agli ambienti.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Ariano Irpino e Grottaminarda, supportati dai Carabinieri e da diverse ambulanze del 118. Le operazioni di spegnimento hanno evitato che l’incendio si estendesse ai piani superiori dell’hotel.

Fondamentale anche l’azione del personale della struttura, che ha gestito con lucidità l’evacuazione degli ospiti, scongiurando situazioni di panico e possibili conseguenze più gravi.

L’unico ferito è stato lo sposo, un giovane originario di Calitri, rimasto ustionato nel tentativo di domare le fiamme. L’uomo ha riportato ustioni di secondo grado alla mano destra e alla testa ed è stato trasportato all’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino, dove è stato medicato e successivamente dimesso.

Nessuna grave conseguenza per gli invitati: alcuni hanno accusato lievi intossicazioni da fumo e sono stati assistiti sul posto o accompagnati in via precauzionale al pronto soccorso.

Immagini e video dell’incendio, diffusi sui social, testimoniano la violenza del rogo e l’attimo in cui una serata di festa si è improvvisamente trasformata in emergenza. Le autorità stanno ora effettuando gli accertamenti per chiarire con precisione le responsabilità e le cause dell’accaduto.